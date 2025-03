Paola Paoletti va in pensione dopo 32 anni passati ai fornelli di asili e materne della Regina

Per 32 anni generazioni di bimbe e bimbi sono cresciuti con i suoi piatti appetitosi, preparati con ingredienti sani e freschi, ed anche e soprattutto con tanto amore e passione. Ora per Paola Paoletti, storica cuoca degli asili nido e scuole materne di Cattolica, è arrivato il momento di cominciare una nuova fase della propria vita. E a festeggiare il traguardo della pensione, oltre alle colleghe e colleghi, anche la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco e Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini che le hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale (in foto). "Ho lavorato per tutti gli asili della città, oggi mi sento un po’ la nonna di tutti questi bimbi e bimbe – dice Paola Paoletti – mi sento fortunata perché ho fatto il lavoro che mi piace da sempre e mi ha dato sempre tanta soddisfazione".

Il saluto della sindaca Franca Foronchi: "Oggi il percorso educativo dei più piccoli passa anche attraverso l’attenzione e la cura dello stare insieme a tavola e del mangiare in modo consapevole. E Paola Paoletti ha dato il suo prezioso contributo per oltre 30 anni. Si è chiuso un percorso lavorativo ma se quel lavoro che ha occupato la stragrande maggioranza della nostra giornata e della nostra vita lo si è fatto con passione e con gioia, allora possiamo dire di essere stati fortunati. E Paola, che lo ha fatto con questo spirito, è stata fortunata. Ma siamo stati fortunati anche noi cattolichini ad avere avuto una lavoratrice come Paola".

Le colleghe le hanno dedicato un pensiero su una piastrella della cucina dell’asilo: "Dopo anni a nutrire con amore e dedizione tante generazioni, il profumo dei tuoi piatti resterà nel cuore i tutti coloro che hanno avuto il piacere di assaporarli. Grazie. Buon pensionamento, che tu possa goderti ogni momento di questa nuova fase della tua vita. Noi tutti".

lu.pi.