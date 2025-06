Parrocchie in festa: musica e abbuffate

L’intero paese in festa con le parrocchie. Prosegue oggi e domani a Poggio Torriana la festa delle parrocchie Sant’Andrea e Santa Maria. Oggi alle 18 la messa a Camerano animata dal coro In Laetitia Chorus, poi l’apertura degli stand gastronomici con trippa e altre specialità romagnole, la pesca di beneficenza e le note dell’orchestra La Nuova Romagna folk. Domani a messa alle 11 a Camerano, con tante coppie che festeggeranno l’anniversario, poi tutti a tavola già a pranzo e alle 17 la pesca di beneficenza. In serata stand gastronomici, animazione e tanti balli insieme all’orchestra di David Pacini.