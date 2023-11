Partito democratico, parte da San Clemente lo sprint per le elezioni amministrative del 2024

Duecento persone, a San Clemente, hanno partecipato all’incontro ‘La Regione al lavoro. Dalla Valconca all’ Italia: le sfide per il futuro’: un dialogo su Europa, sanità, parità di genere e territorio tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e la presidente dell’assemblea legislativa regionale, Emma Petitti, intervistati dalla giornalista Giovanna Bartolucci. Tra i saluti quelli del segretario del Pd della Valconca, Christian D’Andrea, che ha voluto ricordare che nei cinque comuni al voto in vallata nel 2024 il Partito democratico "ci sarà e vorrà dare un contributo chiaro e preciso per mettere al centro i bisogno delle comunità". Un dialogo tra Bonaccini e Petitti che ha visto toccare tanti temi di stretta attualità, dalle elezioni europee all’alluvione in Romagna. L’iniziativa si è conclusa con l’invito a partecipare alla manifestazione nazionale del Partito democratico prevista per domani in piazza del Popolo a Roma.