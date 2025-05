Partoriente scortata dai carabinieri in ospedale

Una ‘scorta’ speciale per una donna incinta, rimasta bloccata nel traffico del 1° maggio mentre stava per dare alla luce la sua bambina. La donna, residente in Valconca, è stata soccorsa e accompagnata insieme al marito fino all’ospedale Infermi di Rimini da una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Rimini. L’episodio è avvenuto l’altro ieri sulla consolare Rimini-San Marino. La coppia di coniugi macedoni era rimasta paralizzata nel traffico dell’ora di punta, proprio quando la donna aveva appena rotto le acque. I militari intervenuti hanno fornito assistenza alla coppia attivando le procedure di emergenza, scortando celermente i futuri genitori fino all’Infermi di Rimini distante una decina di chilometri. Ad attenderli in pronto soccorso era già schierato il personale sanitario, allertato dai carabinieri operanti. Pochi minuti dopo, la donna ha dato alla luce una splendida bambina, in ottime condizioni di salute.