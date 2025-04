Pasqua con il sorriso. Aperti oltre 500 hotel

Parco del mare preso d’assalto, migliaia di giovani in spiaggia e persino chi azzarda il primo bagno della stagione nonostante le temperature non proprio primaverili. Alla fine ha retto anche il meteo con una Pasquetta che ha concesso sole e condizioni gradevoli, soprattutto pensando alle previsioni meteo di una settimana fa. La percentuale di riempimento delle strutture alberghiere ha superato il 50% in media, ricalcando quanto accaduto un anno fa, ma rispetto ad allora le strutture ricettive aperte erano molte di più, dunque anche i turisti sono aumentati. Ed è un inizio perché ci aspettano due ponti consecutivi. Stando alle previsioni di Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, le attese lasciano il sorriso.

Gli eventi sportivi previsti nei prossimi due ponti, XXV aprile e Primo maggio, porteranno svariate migliaia di persone nella zona di Rimini, e il ritorno di CL è una garanzia in quanto a prenotazioni alberghiere. Non resta che fare i conti con il meteo e con chi ha disdetto l’arrivo pasquale per timore di ritrovarsi con l’ombrello aperto. "Chi ha rinunciato alle vacanze pasquali lo ha fatto fissando il periodo nei ponti successivi", ha sottolineato Carasso. Dunque non resta che passare all’incasso e attenderli.

Gli hotel aperti saranno ancora una volta superiori alle 500 strutture e i prezzi sono per tutte le tasche. Rispetto alla Pasqua le tariffe in media calano un po’. Con 60 euro al giorno si può trovare una stanza nel weekend in una settantina di hotel in città.

Il ponte del Primo maggio si prospetta ancor più lungo ed anche le strutture aperte a Rimini dovrebbero aumentare. Sui portali se ne trovano più di 600. Anche in questo caso le offerte non mancano con hotel a 4 stelle a offrire il ponte del Primo maggio con tre notti a un prezzo inferiore alle 60 euro al giorno per la camera, il che significa meno di 30 euro euro al giorno per il cliente. La stagione è partita con una clientela per lo più italiana. Resta l’attesa per gli stranieri su cui Rimini punta molto dopo avere visto crescere negli ultimi anni il loro peso percentuale sulle presenze fino ad attestarsi su un 30% circa. I voli del Fellini sono partiti con buoni indici di riempimento. Ed anche il treno che collega Monaco di Baviera con Rimini, Riccione e Cattolica ha inaugurato la sua stagione alla vigilia della Pasqua. Da tenere d’occhio le prenotazioni in giugno, quando cadrà la Pentecoste.

Andrea Oliva