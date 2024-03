Pasqua dai due volti, dopo il sole la pioggia

Una Pasqua dai due volti. La premessa è che le previsioni meteorologiche fatte ad oggi hanno un indice di prevedibilità che non può essere al cento per cento. Potranno esserci delle sorprese dal cielo, ed è quello che si spera per la Pasquetta dove al momento si concentrano le maggiori incertezze. Meglio la Pasqua ci dice il meteorologo Roberto Nanni. "Questa settimana vedrà l’ingresso della decima e undicesima perturbazione del mese di marzo. Già nella giornata di oggi è previsto il primo di questi fenomeni. Perturbazioni che arriveranno da occidente coinvolgendo prima il resto della Regione e arrivando infine in riva all’Adriatico e nel riminese. Quella più cospicua per i fenomeni che dovrebbe portare, sarà l’undicesima perturbazione attesa nella giornata di domani. Possiamo dire che si faranno sentire". Le piogge non mancheranno e le temperature di conseguenza scenderanno. Da giovedì è atteso il miglioramento che dovrebbe far sorridere chi a Pasqua vuole stare in spiaggia. "Avremo un lento miglioramento che porterà ad un aumento delle temperature. Una progressione continua da giovedì a sabato". Ed eccoci a domenica, al giorno di Pasqua.

"Ad oggi le previsioni per i due giorni, Pasqua e pasquetta, sono ancora incerte. Arriverà un’altra perturbazione, sempre da occidente. Resta da definire quando entrerà in regione e come procederà verso est, arrivando sulla costa romagnola e il riminese". Al momento "pare che la domenica di Pasqua si possa salvare regalando una giornata assolata in riva al mare, senza precipitazioni anche se la ventilazione dovrebbe aumentare e potrebbe diventare fastidiosa". Se la Pasqua dovrebbe resistere all’arrivo della perturbazione, già alla sera le condizioni muteranno. "Le precipitazioni potremmo averle a Pasquetta". Come sempre accade a Pasqua, chiude Nanni, bisognerà attendere i giorni a ridosso del weekend per avere indicazioni precise. Intanto sulle temperature della settimana, più basse di 14 gradi sulla costa rispetto alla media stagionale a causa delle piogge attese, riprenderanno a salire nel fine settimana.