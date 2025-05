Passaggio a livello, attesa e soluzione

Il Comune si siederà a un tavolo con Rfi e Anfisa "per cercare una soluzione che riduca in modo sensibile i tempi di attesa del passaggio a livello di Rivabella" precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli.

A cambiare lo scenario ci ha pensato un lungo confronto telefonico tra l’assessore Morolli e il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, vicino al ministro alle Infrastrutture Salvini.

"L’amministrazione comunale - riprende Morolli - da mesi sta svolgendo un importante lavoro sia nei rapporti istituzionali con gli interlocutori quali la stessa Rfi, il ministero, i parlamentari e consiglieri regionali, ma anche tecnico con un impegno costate degli uffici per procedere quanto prima con la presentazione di soluzioni che posano migliorare la situazione".

Attraverso la mediazione di Morrone si è aperta la strada che porta a un tavolo di confronto che in municipio attendono a breve, entro il mese di giugno. A quel tavolo saranno portate le prime proposte elaborate dagli uffici tecnici del Comune, conferma Morolli, da sottoporre a Rfi e ad Anfisa, l’ente per la sicurezza che ha portato a dilatare in modo sensibile le attese al casello, per poter trovare una soluzione ai disagi provocati.