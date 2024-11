Patto tra Comune e sindacati per la sicurezza nei cantieri

Un patto tra Comune di Verucchio e sindacati, per la legalità e la sicurezza nei cantieri delle opere pubbliche. Il protocollo è stato sottoscritto dalla sindaca Lara Gobbi martedì con i segretari di Cgil, Cisl e Uil. "Con il documento – spiega la Gobbi – la nostra amministrazione si impegna a garantire il pieno rispetto della legalità e della sicurezza sul lavoro". Tra gli impegni quello di prediligere negli appalti il criterio dell’offerta "economicamente più vantaggiosa" invece del massimo ribasso, la lotta al lavoro irregolare, il massimo rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Comune e sindacati vanno nella stessa direzione: contrastare il lavoro non di qualità e i fenomeni di dumping; garantire il rispetto e la piena applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza anche come prezioso deterrente contro il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Il protocollo durerà almeno tre anni e prevede incontri periodici tra l’amministrazione e i sindacati, per la verifica e il monitoraggio delle attività previste nell’accordo.

m.c.