Pd, Francesca Pieraccini resta segretaria: "Vogliamo formare una nuova classe dirigente"

Il Pd di San Giovanni in Marignano riparte da Francesca Pieraccini, riconfermandola come segretaria del circolo, insieme al vicesegretario Lorenzo Bartolini. Il 29 maggio, nella sala del consiglio comunale marignanese, è andata in scena l’assemblea congressuale dei democratici. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di bilancio, confronto politico e di rinnovamento delle cariche dirigenti. "Siamo consapevoli dell’importanza di coinvolgere sempre più persone nella vita del circolo e nella partecipazione attiva alla vita politica – ha spiegato Pieraccini, alla segreteria dal 2016 –. Negli ultimi mesi si sono affacciati nuovi volti e nuove energie che desideriamo accompagnare e valorizzare con senso di responsabilità. La scelta di proseguire nasce proprio dalla volontà di contribuire alla crescita di una nuova classe dirigente, senza lasciare nessuno solo in un percorso tanto entusiasmante quanto impegnativo". Il nuovo vicesegretario, Lorenzo Bartolini, ha invece illustrato le priorità programmatiche per il nuovo corso del circolo di San Giovanni, tra cui la riattivazione della sede di via De Gasperi, dedicandola a incontri settimanali con i cittadini, l’organizzazione di iniziative pubbliche sui temi di maggiore attualità, il rafforzamento della rete tra i vari circoli e il confronto costante con l’amministrazione comunale. Il congresso, al quale ha partecipato anche la sindaca Michela Bertuccioli, si è concluso poi con un confronto aperto e partecipato tra iscritti ed elettori, nel segno del rinnovamento, dell’impegno e della volontà di rilanciare il ruolo del Partito democratico a San Giovanni in Marignano.