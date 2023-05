Pentecoste amara "Tedeschi spaventati, boom di disdette Ma l’estate sarà ottima"

"Per la Pentecoste sulla riviera abbiamo registrato quasi il 20 per cento di disdette dal mercato turistico di Germania, Austria e Svizzera. Una ’quantità’ forse inevitabile viste le notizie che sta diffondendo parte della stampa estera, ma che sono convinto sapremo recuperare nel corso dell’estate".

Parla Matteo Mambelli, direttore commerciale di Arcadia Tour Operator, colosso turistico che lavora con 500 alberghi in Romagna, poco meno di metà dei quali nel Riminese, a 3, 4 e 5 stelle. E all’estero opera tra l’altro con Tui, Fti Travel, Aurum Tour, You Travel.

Le disdette per Pentecoste, che inizia lunedì, sono distribuite su tutta la riviera, o Rimini va meglio?

"In realtà Rimini va peggio, è lì che si arriva al 20%, mentre Cesenatico e Milano Marittima sono sul 10-15%".

Anche se Forlivese e Ravennate hanno sofferto di più per le conseguenze dell’alluvione?

"E’ così".

Come si spiega?

"All’estero quando si parla di Emilia Romagna, la città che più di tutte la identifica nell’immaginario dei più è proprio Rimini. Questo nel bene e nel male. Pensi che un importante giornale tedesco, nel dare la notizia delle barche che hanno rotto gli ormeggi e preso il largo a Gatteo Mare, hanno scritto che la località è ’tra Rimini e Riccione".

Passa un messaggio sbagliato.

"Sì. Che Rimini è sott’acqua. Ma credo che le azioni promozionali in partenza, a vario livello, serviranno a recuperare terreno".

Un danno pesante queste disdette per la riviera?

"Io non credo. Possiamo paragonarle a quelle che sarebbero arrivate, è successo in passato, in caso di maltempo. Parliamo di un periodo di inizio stagione. Ma nessuno tra i 500 alberghi in Romagna con i quali noi lavoriamo - e così gli altri - chiuso. Qualcuno ha subìto qualche danno lieve, qualcuno ha avuto acqua nello scantinato. Ma sono pronti a partire con tutti i comfort e i servizi di sempre".

Per farlo sapere attivate anche vostre iniziative?

"Abbiamofatto diverse call a riguardo con tour operator tedeschi e di area tedesca".

Allarghiamo il tiro: come si prospetta l’estate?

"Come una stagione incredibile, ottima. Paragonabile al pre Covid, se non fosse stato per questo problema. Ma sono convinto che sapremo recuperare, specie se passa la notizia che la Romagna è pronta, coi suoi ombrelloni e lettini, sarà un’estate migliore di quella del 2022, già molto buona. Con numeri di presenze turistiche in crescita in tutte lo località costiere. Sono convinto che quello che perderemo a Pentecoste lo sapremo recuperare in corso d’opera. E poi..."

Dica.

"Abbiamo parecchi alberghi che a Pentecoste avevano registrato il sold out da tempo, anche per la concomitanza di diversi eventi, a partire da Rimini Wellness. In parte le disdette, almeno nel Riminese, possono venire compensate con nuove prenotazioni da parte di chi inzialmente non aveva trovato posto".

Mario Gradara