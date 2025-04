Per la Liberazione una via intitolata a Egidio Renzi

San Giovanni in Marignano annuncia un’intera giornata per le celebrazioni del 25 aprile. Nell’80esimo anniversario il programma della giornata comincia alle ore 11 in piazza Silvagni, dove si ritroveranno le autorità, i rappresentanti delle Forze Armate, delle delegazioni e dell’associazionismo per posare la corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Dopo di che sono previsti gli interventi della sindaca Michela Bertuccioli, di Giovanna Ubalducci (ANPI Cattolica-San Giovanni in Marignano), degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale e del corpo bandistico della città.

A seguire è prevista la cerimonia d’intitolazione di una via del centro cittadino al marignanese e antifascista Egidio Renzi (nato a San Giovanni in Marignano, 3 novembre 1900 e deceduto a Roma il 24 marzo 1944) per onorare la sua memoria come concittadino martire delle Fosse Ardeatine. A Egidio Renzi (foto) e alla sua vicenda biografica e politica sarà poi dedicato un appuntamento nel pomeriggio (ore 18 presso Casa della Cultura) a cui parteciperanno Maurizio Casadei, storico dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini (ISREC) e Maurizio Castelvetro, Presidente ANPI della sezione Cattolica – San Giovanni.