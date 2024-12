Per l’ex Enel caccia ai fondi regionali

Recupero dell’ex colonia Enel: altro passo avanti. Ok della giunta al progetto di candidatura per il bando regionale ’Rigenerazione Urbana 2024 ’. Nuovo spiraglio di luce per lo storico immobile di viale Regina Margherita a Marebello. Il progetto, denominato ’Rimini 365°: Rigenerazione Ex colonia Enel - una piazza aperta sul mare; uno spazio per tutte le stagioni’, "rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione di un’area simbolica per la città", sottolinea Palazzo Garampi. "L’obiettivo è trasformare l’ex colonia in un luogo multifunzionale, capace di accogliere attività culturali, sportive, ricreative e sociali in ogni stagione dell’anno, rafforzando il legame tra la città e il suo litorale. Una proposta che si inserisce nella più ampia visione del Piano dell’Arenile". Il progetto prevede la creazione di spazi aperti e accessibili, progettati per abbattere le barriere architettoniche e favorire la fruibilità per tutti. L’intervento punta inoltre a migliorare la connessione tra l’area urbana e il mare. Con creazione di spazi dedicati ad attività sportive, culturali e ricreative e "l’implementazione di misure per la resilienza ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici".

Il Comune di Rimini ha deciso di candidare al bando regionale questo progetto, che ha un valore totale di 2,5 milioni di euro, per accedere al finanziamento regionale previsto dal bando che potrebbe coprire il 50% della spesa, mentre la restante quota di cofinanziamento sarà garantita dal bilancio comunale.

Nel bilancio del Comune in approvazione in questi giorni, sono finanziati l’esproprio e la demolizione dell’immobile, con la realizzazione della nuova piazza pubblica per un investimento di circa 4 milioni di euro.