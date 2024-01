Perde la gamba in un incidente. Lucio vuole ritornare in bici: "Aiutatemi a realizzare il sogno"

La raccolta fondi "è appena iniziata". Ma di questo passo Lucio Biondi riuscirà presto a coronare il suo sogno: avere una handbike "e tornare finalmente a pedalare e a sentire il vento in faccia". Il giovane riminese, che ha compiuto 35 anni a dicembre (e presto sarà padre), ha perso la gamba nel 2015. "Era la sera del 30 maggio, la data che ha cambiato la mia vita. Ero in auto con un’amica, stavamo facendo via della Repubblica quando, all’incrocio con la superstrada di San Marino (all’epoca la rotonda era solo un progetto, ndr), un’altra auto che veniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra ci ha travolto". Lucio ha rischiato la vita. È rimasto in coma per 40 giorni. A causa dell’incidente ha perso la gamba sinistra dal ginocchio in giù.

"Da allora è iniziata la mia nuova vita – racconta Lucio – Ho fatto un lungo e faticoso percorso riabilitativo e poi ho cominciato a praticare sport. Non sono mai stato uno sportivo: ora lo faccio per la mia salute e per stare meglio con me stesso". Lucio va a nuoto, al Garden ("cerco di andare in piscina almeno 4 o 5 volte a settimana"), non rinuncia alle camminate e ad altre attività all’aria aperta. Il suo sogno, da tempo, è di poter tornare a girare in bicicletta. "Ma il ginocchio della gamba amputata non mi consente di usare la bici tradizionale. Per questo ho iniziato a girare per acquistare un modello di handbike che possa essere adatto alle mie esigenze". Per trovare una bici adeguata Biondi è andato ovunque, anche in Svizzera. Purtroppo le handbike costano tanto. E così, nei giorni scorsi, Lucio ha deciso di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. "Non è stato facile, per me, condividere pubblicamente tutto quello che ho passato. Ma ho deciso di farlo perché vorrei tanto poter tornare a girare in bici. E anche per far capire alle persone ’normali’ che anche senza una gamba, come nel mio caso, puoi fare tante cose".

Biondi un lavoro ce l’ha: è consulente di una casa di produzione cinematografica ("ho iniziato a farlo prima dell’incidente"). Ma l’handbike che fa per lui costa diverse migliaia di euro. Per questo ha deciso di avviare una raccolta su Gofundme. "L’obiettivo è arrivare a 10mila euro. In due giorni sono arrivate già una trentina di donazioni, e siamo a circa 1.300 euro. Sono commosso e grato, spero davvero di realizzare il mio sogno".

Manuel Spadazzi