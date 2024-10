Perticara, festa in piazza per don Emmanuel: "È diventato uno di noi"

Perticara in festa oggi, per i 40 anni di sacerdozio di don Emmanuel Murmu. Alle 16.30 la messa, ci sarà anche monsignor Andrea Turazzi, già vescovo di San Marino e del Montefeltro. Poi il presidente della Pro Loco consegnerà a don Emmanuel, per ringraziarlo di tutti gli anni trascorsi a Perticara, una pergamena ricordo. Alle 17.30 il rinfresco, in piazza Matteotti, poi la festa terminerà alla locanda dei Quattro Venti di Novafeltria con la cena, a cui hanno già aderito un centinaio di persone, e una maxi torta. Nato in India nel 1957, ordinato sacerdote il 3 ottobre 1984, il prete è arrivato in Italia nel 1988 per il dottorato in scienze teologiche e spiritualità a Roma. Nel 1995 è approdato nella diocesi di San Marino e del Montefeltro. Don Emmanuel è a Perticara dal 1999, prima come vicario e poi dal 2004 come amministratore della parrocchia della frazione di Novafeltria.

m.c.