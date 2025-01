Petitti, nomina in Regione. Guiderà la commissione statuto e regolamento

La commissione Statuto e Regolamenti in Regione sarà guidata da Emma Petitti, la consigliera regionale eletta nel collegio riminese. Ieri la seconda seduta per votare i presidenti di commissione, senza più l’obbligo di ottenere i due terzi dei voti dei consiglieri regionali, ha visto chiudere tutte le caselle con la nomina dei presidenti di commissione non avvenuti il giorno precedente. Tra questi c’era anche Emma Petitti.

Erano tre le commissioni su cui maggioranza e minoranza non avevano trovato l’accordo, cosa necessaria per ottenere il quorum di 40 voti necessario per la nomina alla prima votazione. Questo aveva portato al nuovo voto (era sufficiente la maggioranza) per le presidenze delle commissioni Scuola, Parità-Cultura e Statuto. A far saltare la nomina al primo scrutinio era stato il centrodestra. L’opposizione ha contestato la decisione di assegnare le competenze relative alla Cultura alla VI Commissione che si occupa anche di Parità e non alla V Commissione come in passato.

Sulla commissione Statuto e regolamento, invece, il centrodestra si aspettava una apertura della maggioranza visto che nel corso della precedente legislatura la presidenza era andata al Movimento 5 stelle, che era allora all’opposizione. Così non è stato vista l’indicazione di Emma Petitti presidente. La sua nomina è così passata in secondo scrutinio assieme a quelle di Maria Costi (Pd) presidente della commissione Scuola, lavoro e giovani, ed Elena Carletti (Pd) alla commissione Parità e Cultura, nominate nella stessa seduta.

Andranno ad aggiungersi ad Annalisa Arletti (FdI) presidente della commissione Bilancio, Luca Quintavalla (Pd) alla commissione Politiche economiche, Paolo Burani (Avs) alla commissione Territorio e Gian Carlo Muzzarelli (Pd) alla commissione Sanità, eletti il giorno precedente. "Faremo un lavoro capillare – ha detto Emma Petitti dopo la nomina – con le forze politiche e i territori". Sul tavolo ci sono "argomenti importanti che andremo ad affrontare, quali l’innovazione digitale e la semplificazione amministrativa. Il tema è riuscire a realizzare processi partecipativi".

La presidente della commissione Statuto è determinata a proporre un lavoro in ambito legislativo che sia innovativo. Con la nomina della Petitti il territorio riminese si ritrova rappresentato dalla una presidente di commissione, la vice capogruppo del Partito democratico in Assemblea, ovvero l’altra consigliera eletta Alice Parma, e l’assessore al Turismo e Sport Roberta Frisoni.