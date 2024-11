Piazza Ferrari si-cura . Parte le riqualificazione di spazi, luci e arredi

Una ’cura’ per piazza Ferrari. la giunta punta sul progetto ‘Borgo Marina Si-cura’. Un accordo tra il Comune di Rimini e Regione, per la prevenzione di Borgo Marina, area di collegamento tra la stazione, il centro storico e piazza Ferrari. Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi e degli arredi della piazza, insieme al potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e degli impianti di videosorveglianza nell’area. In particolare, l’intervento garantirà, in piazza Ferrari, "il miglioramento degli accessi, degli spazi verdi e delle aree giochi, il riallineamento delle panchine presenti e il posizionamento di attrezzature per promuovere attività culturali e di animazione sociale".

La riqualificazione include anche la ridefinizione del disegno delle essenze arboree nei giardini Ferrari, per rendere il luogo maggiormente fruibile e favorire la visibilità ambientale, e il potenziamento, in tutta la zona, dell’illuminazione pubblica e degli impianti di videosorveglianza. Oltre a questi aspetti legati alla sicurezza e alla riqualificazione, l’accordo prevede anche azioni di tipo sociale, come l’organizzazione di eventi di animazione coinvolgendo le associazioni di volontariato già operanti nel territorio.

Il progetto Borgo Marina Si-cura si realizzerà grazie a un finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, di 176mila euro, a fronte di una spesa complessiva prevista di 220mila euro. "L’intervento di riqualificazione di piazza Ferrari – commenta l’assessore Mattia Morolli – rientra in una visione di città che pone al centro il benessere delle persone, soprattutto in aree ad alta densità abitativa come Borgo Marina, dove i cittadini di tutte le età fanno uso quotidiano degli spazi pubblici e dei servizi del quartiere. L’obiettivo è quello di garantire luoghi sicuri, funzionali e accoglienti, in grado di rispondere ai bisogni di una comunità così variegata e numerosa. Una riqualificazione che migliora la qualità della vita di chi abita, lavora in quest’area, punto di collegamento strategico tra la stazione ferroviaria, il centro storico. La presenza di spazi adeguati e attrezzati per attività culturali e ricreative, contribuirà inoltre a rafforzare il legame sociale tra i residenti e a rendere piazza Ferarri, ancora di più, un punto di riferimento del quartiere".