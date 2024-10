Piazza Repubblica, arredi e più controlli per la sicurezza

Tanta partecipazione martedì sera al palazzo del Turismo a Cattolica per l’incontro tra amministrazione comunale e il quartiere Violina, Casette e Porto, previsto all’interno della rassegna di incontri con i quartieri. L’amministrazione comunale ha annunciato interventi sugli arredi urbani come le ristrutturazioni in via Irma Bandiera, Verdi ed anche piazza Repubblica, dove si annunciano controlli anche sul tema della sicurezza. I tanti partecipanti hanno poi sollevato il tema della nuova viabilità e del piano parcheggi in via Del Porto, strada con nuovi arredi urbani, nuove strisce blu e aree verdi, rinnovata proprio di recente con oltre 800mila euro di investimento. "La gestione della sosta, con possibili abbonamenti per i residenti in via Del Porto, è stata al centro del dibattito nella serata – raccontano alcuni presenti – La via presenta ancora alcune difficoltà e va gestita al meglio anche per la raccolta delle acque. In caso di forti piogge non pare funzionare al meglio lo smaltimento delle acque piovane. Serve nelle prossime settimane qualche intervento di verifica". Altri residenti hanno sollevato poi il tema dei black-out piuttosto continui in alcune vie del quartiere, problema annoso. L’amministrazione comunale ha annunciato controlli e verifiche su alcune centraline elettriche.