Piazza Sant’Agata diventa il regno della disco per il brindisi e lo spettacolo che chiude il 2024

Capodanno in piazza a San Marino. Dove si festeggerà il tempo che passa. Le luci architetturali in Piazza Sant’Agata questa notte lentamente cambieranno colori e ambientazioni sul teatro e uno straordinario viaggio musicale omaggerà i grandi successi dagli anni ‘70 ai giorni d’oggi. Animatori e performer con i loro cambi d’abito, presenteranno gli outfit delle epoche più iconiche della disco dance. Protagonista dell’evento sarà la storica coppia formata da Mr Lori G, dj e volto televisivo di San Marino Rtv e Marco Corona, vocalist che ha animato le più grandi notti della riviera e non solo. L’energico corpo di ballo de La Magia del Tempo coinvolgerà il pubblico e animerà la festa insieme a trampolieri e giocolieri che si esibiranno direttamente tra il pubblico. Si potrà accedere in piazza esclusivamente da Contrada San Francesco e Scala Bonetti mentre l’uscita sarà da Scala Bonetti e Contrada Porta Nova. Appuntamento dalle ore 22.

Il primo giorno dell’anno, poi, ritornerà, alle 17 al Teatro Titano, il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno a cura della Banda Militare di San Marino diretta dal maestro Stefano Gatta dal titolo ‘Prima di Sanremo: le canzoni senza età’. Con la partecipazione di Monica Sarti e Alessandra Busignani. I biglietti (10 euro, posto unico) si possono acquistabili dalle 15 alla biglietteria del Teatro Titano. L’incasso della serata sarà devoluto a ‘Vip-Viviamo In Positivo’, associazione sammarinese per la clownterapia sociale.