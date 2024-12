Pista di ghiaccio e presepe di sabbia. Natale inclusivo tra arte e magia. Villaggio di festa per tutti i gusti

A Marina centro, il Natale non è solo una festa: è un’emozione che vibra nell’aria, scolpita nella sabbia e incisa nei cuori. Da ieri si è aperto un viaggio nel tempo, grazie all’inaugurazione del grande presepe di sabbia, un’opera che profuma di sale e storia. Realizzato dagli artisti della sabbia con il solo uso dell’acqua del mare e della sabbia stessa, il presepe ci trasporta nella Betlemme di duemila anni fa, dove la natività, i re magi e scene di vita quotidiana prendono forma con una maestria che lascia senza fiato. Ma non è tutto: per i più piccoli c’è una sorpresa speciale, un presepe dedicato a loro con i personaggi dei loro fumetti preferiti. Un’idea geniale che unisce la tradizione all’allegria colorata del mondo dei bambini, rendendo l’esperienza ancora più unica e coinvolgente. Il presepe di sabbia è il cuore pulsante di un’offerta natalizia straordinaria. In piazzale Boscovich prende vita il grande villaggio di natale Ice Village, un luogo incantato dove ogni angolo racconta lo spirito della festa. Il mercatino di artigianato con le sue casette di legno offre tesori unici, perfetti per un regalo speciale, mentre l’Happy circus accoglie i più piccoli nel suo tendone multicolore con spettacoli capaci di strappare sorrisi e applausi. E poi c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio: una superficie di 600 metri quadrati sotto una struttura coperta, ideale per evoluzioni e divertimento. Ma quest’anno, una novità scalda il cuore: uno spazio speciale permette anche alle persone in carrozzina di vivere l’emozione di scivolare sul ghiaccio, un gesto di inclusività che rende il Natale ancora più luminoso. L’intero lungomare, dal bagno 1 al 63, si trasforma in una passeggiata magica tra dune e panchine illuminate, un cammino di tre chilometri che profuma di festa e sogno. Un luogo dove ogni dettaglio è pensato per far rivivere lo spirito del Natale, quella meraviglia che ci accompagna da bambini. Le visite guidate, disponibili su prenotazione per scuole e gruppi, sono gratuite per scuole materne ed elementari, mentre per i visitatori gli orari permettono di vivere ogni momento della magia: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, e nei festivi dalle 9.30. L’ingresso costa 3 euro per l’intero, 2 euro per il ridotto, ed è gratuito per bambini sotto i 120 cm e persone con disabilità. Per informazioni è possibile contattare il numero 331 522 4196 o visitare la pagina facebook ufficiale: Presepe di sabbia rn.

Aldo Di Tommaso