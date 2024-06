Pitture e vernici di Ivas sbarcano in Cina

Pitture e vernici decorative del Gruppo Ivas sbarcano in Cina. E’ partito nei giorni scorsi - dopo il lungo stop provocato dalla pandemia e dalle sue conseguenze sul commercio - il primo container da 40 piedi, nonostante l’attuale difficolta nei trasporti, vista la difficoltà di transito nel canale di Suez. L ’ultimo container di pitture e vernici che era stato inviato in Cina, partì dall’azienda che ha basi tra San Mauro e Bellaria, 4 mesi prima dello scoppio della pandemia. Il primo era invece datato febbraio 2017. "Il nostro primo cliente cinese di pitture e vernici, durante il covid ha cessato ogni attività, però abbiamo mantenuto i contatti con le varie strutture cinesi ancora attive", spiegano da Ivas.

Nel frattempo nonostante l’esplosione dei vari bonus edilizi in Italia, post covid, l’azienda non si è seduta, ha messo a punto una sorta di task force, strumenti e uomini, per sviluppare il mercato cinese dell’edilizia residenziale di alto livello. "In Cina il prodotto Italiano è molto richiesto ed apprezzato – aggiungono da Ivas –, le dogane cinesi hanno allentato molto l’ingresso di tutti i prodotti made in Italy. Rimaniamo fiduciosi per il futuro prossimo".

Nella foto, del novembre 2016, il primo contratto del gruppo con un partner cinese