Più ‘sceriffi’ sui bus... . Se passano

I portoghesi di Lisbona non se ne abbiano a male. La caccia sui bus è riservata solo ai ‘furbetti’, per questo Start Romagna ha promesso dal prossimo anno di aumentare controlli e controllori. Dicono dall’Azienda che un passeggero su dieci viaggia a scrocco, ma la percentuale è destinata a diminuire. Qualcuno potrebbe pensare che il merito sarà dei nuovi ‘sceriffi’, ma non è così. A risolvere l’enigma basta una semplice equazione. Dato che ogni giorno saltano decine di corse, è matematico che calerà anche il numero dei passeggeri, anche di quelli a sbafo.