’Pluto’, quando il denaro acceca gli uomini

"L’uomo rincorre il denaro diventando cieco". La frase sintetizza tutto lo spettacolo Pluto, andato in scena nei giorni scorsi al teatro Snaporaz di Cattolica e patrocinato dal Ministero della cultura. La rappresentazione è ispirata all’opera di Aristofane, rivisitata dalla compagnia ’I Sacchi di Sabbia’ composta da Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri e Enzo Illiano. Il protagonista dell’opera, Cremilo, consulta il dio Apollo a causa di un dubbio che lo assale: perché le persone ingiuste vengono graziate dalla ricchezza mentre le persone per bene cadono nella povertà? Per gli umani la spiegazione è l’invidia che Zeus prova nei confronti degli esseri umani. Trasportato dalla sua ira decide di accecare Pluto, il dio del denaro, in modo che non potesse più distinguere i meritevoli dai disonesti. L’impresa impossibile di Cremilo è quella di restituire la vista al dio Pluto affrontando un’odissea di avventure. Riuscirà a convertire gli ingiusti a lasciarsi andare al bisogno?

Caratterizzati da una forte chiave ironica, alcuni personaggi mantengono il lessico di appartenenza, unendo l’accento toscano a quello napoletano stretto e creando un ascolto piacevole. La scenografia è composta da semplici oggetti come la palla da calcio, la pigotta del protagonista (che impersonifica suo figlio), semplici abiti di scena, il tutto è accompagnato dal suono dell’ukulele e da calzini colorati. Dalla semplice scenografia alla complessità del valore morale dei personaggi e della trama, che trasmettono allo spettatore pensieri e dubbi. Ognuno di noi è come se indossasse ancora le vesti tipiche greche, la società odierna è attaccata come allora al denaro e all’ambizione, al bisogno di ricchezza. I veri protagonisti sono le debolezze degli uomini: l’attaccamento alla famiglia, al denaro, la sessualità.

Durante lo spettacolo la ricerca introspettiva da parte del pubblico è inevitabile. La morale dello spettacolo risulta attuale per ogni periodo storico: quante ingiustizie sono avvenute in nome del denaro? In nome di un dio, un idolo, che attribuisce il valore fondamentale dell’esistenza umana a una ricchezza puramente fine a se stessa? Quante persone per bene hanno messo da parte la giustizia per una somma di denaro? Ora vi lasciamo con una domanda: siamo davvero disposti a rinunciare ai beni materiali per un valore superiore?

Anna Scaperrotta e Gianluca Leardini Classe VS Liceo Scienze Umane Morciano di Romagna Coordinamento Centro Diego Fabbri Forlì