Ponte sul Marecchia Aperture intermittenti

Un confine tribolato e una viabilità da inventare. In attesa di informazioni precise dalla Provincia sullo stato del ponte sulla Sp 69 bis "Rocca Pratiffi", proprio al confine fra i comuni di Pennabilli e Sant’Agata Feltria. Il ponte sul fiume Marecchia in questione è rimasto chiuso giovedì 10 agosto per verifiche da parte dei tecnici provinciali. "Adesso è aperto seppure a senso unico alternato – fa sapere il sindaco di S. Agata, Goffredo Polidori –. Si tratta di verifiche di stabilità". A chiusura delle operazioni, il ponte è stato riaperto ma solo a senso unico alternato, con una viabilità evidentemente in difficoltà: l’infrastruttura mette in collegamento le due sponde del Marecchia in corrispondenza dei territori dei due comuni. Esistono due percorsi alternativi: strada Sant’Antimo Ponte Otto Martiri e la Strada Petrellese. m.c.