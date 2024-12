Porto, giochi danzanti e un ponte sospeso

Un parcheggio interrato su due livelli nella piazza di ponente accanto alla darsena di levante con fontane danzanti in superficie. Una Casa del porto per offrire spazi più dignitosi alle attività esistenti, ossia bar, pescheria e servizi nautici, nonché un nuovo tratto di pista ciclopedonale che, passando sull’acqua, consentirà di raggiungere l’altra parte del porto in sicurezza. Tutto questo, assieme a un consistente restyling della darsena di ponente, costituisce i punti cardine del progetto che l’amministrazione di Riccione intende realizzare in tandem con i privati e finanziamenti europei, statali e regionali, per fare del porto un autentico polo attrattivo e multifunzionale. Per intercettare le risorse, la giunta ha dato mandato al Servizio rigenerazione urbana di elaborare il documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), che sarà pronto prima dell’estate, "coinvolgendo – sottolineano gli amministratori – anche professionisti esterni per garantire un approccio integrato. I lavori previsti puntano a migliorare la qualità degli spazi pubblici, potenziando la mobilità sostenibile e rafforzando il legame con il contesto naturale". Si passerà al progetto definitivo, che potrebbe includere anche lo spostamento dello squero. Sulla darsena di ponente inoltre il restyling s’intersecherà con la ristrutturazione del Savioli Spiaggia. "Si lavora con la proprietà per dare soluzione a questa riqualificazione, che porterà con sé anche quella del lato ponente", assicura l’assessore Christian Andruccioli.

"Il porto sarà ripensato come un luogo attrattivo, sostenibile e inclusivo, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori, contribuendo al rilancio turistico e sociale della città – commentano la sindaca Angelini e Andruccioli – certi che questo intervento rappresenti un tassello cruciale per il futuro di Riccione". "Il progetto è frutto del lavoro svolto dal Consorzio del porto fin dal 2022 _ fa sapere il presidente Vincenzo Leardini _. Un lavoro di sintesi tra ristoratori, bar e ormeggiatori, tenendo in conto le richieste del Club Nautico. In piazzale De Gasperi s’intende realizzare una piazza sull’acqua con fontane danzanti. I posti auto in superficie saranno eliminati, ma l’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio interrato di due piani con 90 posti al primo e 70 al secondo". Il progetto presentato dai privati rientra nella procedura della finanza di progetto pubblico-privata, legata al rinnovo delle concessioni demaniali in zona porto.

Nives Concolino