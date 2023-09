Positivi al Covid, stop all’isolamento

Niente più di isolamento per le persone positive al test Covid. L’Istituto per la sicurezza sociale aggiorna le misure di prevenzione alla trasmissione del virus. Allienandosi con l’Italia. "In coerenza – sottolineano dall’Istituto sammarinese – con quanto già disposto dal ministero della Salute italiano e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di infezione a San Marino e nel circondario, ma anche dell’attuale situazione epidemiologica, le nuove disposizioni prevedono che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per Sars-Cov-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento". Anche se, in caso di positività, l’Iss raccomanda comunque "di osservare – spiegano – le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie". Da qui tutta una serie di consigli. Come quello di restare nelle proprie abitazioni fino al termine dei sintomi, se ce ne sono.

"Se si entra in contatto con altre persone – spiegano dall’Iss – indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2). Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o Rsa. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio". Ma anche applicare una corretta igiene delle mani, evitare ambienti affollati e informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse. Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa o anche se i sintomi non si risolvono dopo tre giorni o se le condizioni cliniche peggiorano o comunque nel caso di necessità di certificato di malattia".

Per coloro che sono venuti a contatto con persone positive non si applicano misure restrittive, "si raccomanda tuttavia, di porre attenzione all’eventuale comparsa, nei giorni immediatamente successivi al contatto, di sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, stanchezza. In tali giorni, è opportuno evitare il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza". E, intanto, anche San Marino, proprio come l’Italia, si sta muovendo per avere il nuovo vaccino anti Covid, quello efficace contro le varianti più recenti, in vista della campagna di immunizzazione che avrà inizio in autunno e proseguirà nel periodo invernale.