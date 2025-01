Potature in corso: occhio ai divieti

Occhio ai divieti. A Bellaria da questa settimana fino al 31 marzo (salvo proroghe), la circolazione cambia per lavori di potatura di alberi su diverse vie: Mauro, Milano e Perugia (tra via Mauro e via Roma), Gradara, Senigallia, Monte Rosa, Andronico e Pittore (tra via Giusti e via Ovidio). In vigore il divieto di transito dalle 7 alle 18 – eccetto residenti, mezzi di soccorso e trasporto pubblico – e di sosta, con rimozione forzata. Durante i lavori ci sarà il senso unico alternato regolato da semafori o movieri.