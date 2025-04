Prendiamoci cura dei mezzi pubblici

Partendo da alcuni video educativi pubblicati da Start Romagna, la classe IIA delle Maestre Pie ha riflettuto sul comportamento corretto da tenere quando si usano i mezzi pubblici. Troppo spesso, infatti, questi spazi comuni non vengono rispettati. Parlare ad alta voce, ascoltare musica senza cuffie, usare un linguaggio offensivo o avere atteggiamenti aggressivi sono comportamenti che disturbano gli altri passeggeri. Anche il danneggiamento dei mezzi è un problema frequente: rovina il patrimonio di tutti e aumenta i costi per la collettività. Inoltre, è importante rispettare le regole di convivenza civile, come cedere il posto a chi ne ha più bisogno (anziani, donne in gravidanza, disabili) e non fumare. Bisogna ricordarsi e ricordare agli altri che viaggiare in modo educato significa contribuire al benessere di tutti. Il trasporto pubblico è un bene comune e va trattato con rispetto: solo così potremo vivere in una comunità più civile e responsabile.

Martina Cipriani, IIA