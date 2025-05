Principio d’incendio all’ex Rds stadium: fumo e paura. Nessun ferito

Paura nel primo pomeriggio di ieri a Rimini, dove un principio d’incendio ha interessato lo stabile dell’ex Rds Stadium, dove sono in corso i lavori di riqualificazione che serviranno a trasformarlo nella nuova sede della Federazione Italiana Danza Sportiva. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’edificio, molto probabilmente a causa di un guasto a un gruppo di continuità elettrica presente sotto tensione. Il rogo si è innescato in una zona interna della struttura, spargendo intorno parecchio fumo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con mezzi antincendio. Le fiamme sono state contenute in una porzione limitata dell’immobile, evitando che si propagassero alle aree circostanti. Nessuna persona è rimasta ferita e non si segnalano danni strutturali gravi, anche se la zona interessata dal fuoco ha subito danneggiamenti. Restano da chiarire le cause precise dell’innesco, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella di un cortocircuito.