Programma, Rf incontra i cittadini

Cinque appuntamenti con i cittadini per scrivere, insieme, il programma elettorale. Ha diviso le serate a tema Repubblica Futura pensando alle prossime elezioni che a San Marino si svolgeranno domenica 9 aprile. Incontri a tema che scatteranno martedì della prossima settimana. Alle 17.30 nella sede di Valdragone si parlerà di economia. Questo il focus di partenza. Poi il giorno successivo ci si concentrerà sulla cultura e il 3, 4 3 5 aprile tutto il resto. Dall’accordo di associazione all’Unione Europea alla Sanità. Passando per territorio e ambiente. E i sammarinesi saranno chiamati a dare il proprio contributo fornendo consigli e spunti. Intanto, è atteso per sabato l’incontro pubblico organizzato da Rf (alle 18 nella sala Montelupo di Domagnano) al quale parteciperà l’ex sindaco di Roma e attuale presidente dell’Istituto dei democratici europei Francesco Rutelli. Che presenterà il suo ultimo libro ’Il secolo verde’.