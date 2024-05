Promhotels brinda al fatturato record

Una cooperativa fatta da 80 strutture alberghiere capace in un solo anno, il 2023, di gestire 54 eventi per un giro di presenze turistiche che ha superato le 60mila. Sono i numeri emersi ieri pomeriggio nel corso dell’assemblea di Promhotels che si è tenuta al The Box. Nell’anno appena trascorso il fatturato della cooperativa ha raggiunto i 6,2 milioni di euro per un giro d’affari complessivo di 6,9 milioni. Per capirne il valore bisogna fare un salto all’indietro al 2019 quando la cooperativa fece il suo fatturato record e la pandemia non era nemmeno immaginabile. Cinque anni fa il fatturato fu inferire di 2 milioni di euro. "Raggiungiamo obiettivi che solo pochi anni fa sarebbero stati impensabili" ha detto ieri Cesare Ciavatta, presidente della cooperativa dal 2004.

"Promhotels oggi – spiegano dalla cooperativa -, grazie ad una divisione interna specializzata, è anche segreteria organizzativa per congressi medico-scientifici e convention aziendali. Sempre più puntuale la specializzazione negli eventi sportivi per ospitare i quali Riccione è città ideale, grazie anche agli impianti presenti e ad una costruttiva collaborazione con il tessuto sociale". La cooperativa oggi vuole ulteriormente crescere non limitandosi alla gestione degli eventi, ma divenendo un punto di riferimento per le strutture alberghiere anche nei servizi, attraverso "un’assistenza a 360° e una rete di fornitori e un’attenta consulenza sule numerose location disponibili in città". Per il futuro l’obiettivo principale resta quello di diventare sempre più un punto di riferimento nella gestione di eventi che producano presenze per il territorio.

a.ol.