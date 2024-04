Pronti in tre mesi 40 nuovi orti urbani per gli Over 65

Saranno pronti in tre mesi 40 nuovi orti urbani a Rimini per gli over 65. Ma al “Parco orticolo della Biodiversità”, per cui sono iniziati i lavori nel terreno compreso tra via Cuneo, via Aldo Moro e via Lidice, non ci saranno solo spazi da coltivare: al centro di ogni blocco di orti è infatti prevista una piccola ‘piazzetta, con tanto di pergolato per fare ombra, pensata come luogo di aggregazione e socializzazione. Il Comune di Rimini ha affidato ad Anthea la realizzazione dell’intervento, per un investimento complessivo di 200.000 euro, che mira "ad aumentare i lotti a disposizione delle persone over 65 – spiega l’amministrazione – così da offrire loro dei luoghi dove dedicarsi all’agricoltura a chilometro zero e alla vita all’aria aperta".