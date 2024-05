Publiphono a caccia di uno speaker per l’estate

La storica agenzia di pubblicità Publiphono Rimini sta selezionando uno speaker poliglotta da adibire agli annunci audio che vengono diffusi sulla spiaggia durante la stagione balneare. La persona ideale è in possesso di un diploma di liceo linguistico o di altra scuola con studio delle lingue straniere. Viene richiesta, soprattutto, una buona conoscenza delle lingue inglese e francese o tedesca. Sono richieste anche competenze comunicative, flessibilità, propensione al lavoro di squadra e conoscenze informatiche. Il contratto sarà stagionale, dall’1 giugno al 15 settembre, con orario a tempo pieno. L’inserzione, rivolta a candidati ambosessi, è anche nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale regionale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi: rivolgersi direttamente alla Publiphono Rimini, via Fellini Satyricon 1A (telefono 0541.390000, mail info@publiphono.it).