Quando a chiamare sono i loro genitori

Gli studenti fino alla terza media hanno ormai capito che con il cellulare a scuola non si scherza, dicono i dirigenti scolastici. Ma vale la stessa cosa per i genitori? "Non sempre" ammette la dirigente delle Bertola, Lorella Camporesi. Nel regolamento scolastico che disciplina l’utilizzo dello smartphone viene consigliato ai ragazzi e alle ragazze di non portarlo, o di tenerlo spento. Capita tuttavia che suoni in classe e sullo schermo compaia il nome del babbo o della mamma. A mettere nei guai il figlio sono gli stessi genitori. Cose di poco conto perché i problemi maggiori arrivano alle superiori dove arginare l’uso degli smartphone diviene molto più complicato.