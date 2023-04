Quattro pini saranno abbattuti "È per motivi di sicurezza"

Pini pericolosi. Lo avevamo scritto nei giorni delle preoccupazioni sfociate in prove sugli alberi di viale Dante. Puntuale ieri in serata è arrivata la comunicazione dell’amministrazione comunale che informa dell’intervento che si terrà a partire da questa mattina e che vedrà in viale Dante squadre di Geat al lavoro per abbattere ben quattro pini nel tratto compreso tra i viali Ariosto e Dei Giardini. "A seguito delle prove di trazione – spiegano dal municipio –, effettuate come da cronoprogramma dell’ufficio ambiente del Comune, lo scorso 5 aprile dai tecnici di Geat, si sono evidenziati dei problemi di stabilità per le quattro piante che si trovano sul lato mare di viale Dante e pendono in direzione monte. Di qui la decisione di abbatterle per ragioni di sicurezza, pur non essendosi manifestato un pericolo di cedimento imminente". Prevenire è meglio che affidarsi alla fortuna, come aveva sottolineato l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli dopo il crollo di un pino a inizio mese, sempre in viale Dante. "I tecnici di Geat hanno condotto indagini analoghe su un pino tra i viali Dante e Donizetti: in questo caso, avendo dato le prove di trazione un esito più rassicurante, sarà sufficiente ridurre la chioma dell’albero nei prossimi giorni. Per tutta la giornata di domani il tratto di viale Dante tra i viali Ariosto e Dei Giardini sarà chiuso al traffico".