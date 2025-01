"Questi dati sono surreali, è stata una stagione negativa"

"E’ surreale". E’ il commento a caldo di Gabriele Bernardi, storico albergatore viserbese. "I dati sembrano di una realtà parallela, certo non la nostra. Dopo una stagione che ha visto a giugno e luglio cali pesanti di turisti, e un agosto in cui il pienone non c’è stato nemmeno a Ferragosto vedere questi dati rattrista: se neghiamo ci siano problemi importanti per il nostro turismo, neghiamo anche la possibilità di risolverli. Nessun albergatore sano di mente può affermare che il 2024 sia stato un anno da segno più, anzi ci saremmo aspettati che finita la stagione si organizzassero assemblee pubbliche per analizzare i perché e trovare il modo di un rilancio a breve, medio e lungo termine, e invece tutto bene, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Noi qui facciamo la fine della Kodak! Mi sembra di sognare, più che altro sermba un incubo".