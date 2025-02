Radio Linetti: in scena c’è Linus

Dalla radio al teatro. Al Galli arriva Linus con il suo spettacolo ‘Radio Linetti live’. Appuntamento a venerdì alle 21 con il direttore artistico di radio Deejay, pronto a intrattenere, far riflettere ed emozionare attraverso i suoi racconti di vita vissuta, ricordi e aneddoti inediti. Dopo ben nove sold out al teatro Alcione di Milano lo scorso anno, continua il tour teatrale di una delle voci radiofoniche più conosciute d’Italia e questa settimana arriva proprio a Rimini. Uno spettacolo che scorre attraverso le note delle canzoni che hanno segnato la vita del conduttore radiofonico, creando una colonna sonora intensa ed evocativa in grado di instaurare un profondo legame emotivo con il pubblico. Il one man show inedito, dove storie, curiosità e memorie personali si fondono in un racconto intimo, rivelando il lato più autentico di Linus, pronto per essere raccontato a tutta la platea. "La storia di Radio Linetti è un sasso gettato nello stagno della musica, i cerchi si allargano come i solchi di un vinile – spiega Linus – Un disco suonato una sera in diretta su Instagram, poi un piccolo programma radiofonico casalingo durante il lockdown, con quel nome che diventa sinonimo di bella musica. E il racconto musicale sarà imprescindibile". I biglietti per ‘Radio Linetti live’ sono disponibili online sul sito di TicketOne.