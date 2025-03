Raggi apre una filiale a Forlì: "Assunti altri 8 dipendenti"

La Raggi di Novafeltria, azienda specializzata in macchine agricole e attrezzature per il giardinaggio, ha aperto una nuova sede a Forlì. Con un’area di 5mila metri, lo stabilimento dà lavoro a 8 persone. Un bel passo per la storica impresa, nata nel dopoguerra da un’idea di Carlo Gloriano Raggi. "Tutto è cominciato dall’officina di Carlo dove riparava di tutto, dalle moto alle auto – dicono Romeo Raggi e la moglie Giuliana – Negli anni ’60 l’azienda si è concentrata sulla vendita e riparazione di macchine agricole". Il grande salto negli anni ’80 con l’ingresso dei figli di Carlo in azienda, "e ora ci sono nel direttivo i miei figli Jonathan e Mattia". Il nuovo stabile di Forlì, aperto "per supportare la clientela di Forlì-Cesena e del Ravennate, rappresenta un grande traguardo". "Fondamentale è tutta la squadra che lavora insieme a noi: tanti giovani e professionisti preparati, sono il nostro valore aggiunto". Con il nuovo stabilimento a Forlì e la storica sede a Novafeltria salgono a 15 dipendenti della Raggi, "ma siamo in crescita".

Rita Celli