Raggirata e derubata mentre fa la spesa

È successo tutto in un lampo, quando l’altro pomeriggio, alla Conad di via Pintor, una donna si trovava a fare la spesa quando mentre era in fila alla cassa per pagare i propri prodotti è stata avvicinata da un’altra donna. Quest’ultima avrebbe finto di avere bisogno di aiuto perché in difficoltà. La vittima, intenerita dai modi cordiali, ha dunque per un attimo appoggiato la borsa a terra e aiutato la donna che chiedeva aiuto. Peccato che una volta salutata, la vittima si sia resa conto che della borsa e di tutto ciò che vi era all’interno, non vi fosse più alcuna traccia. Sparita, con tanto di documenti, chiavi e soldi. L’accaduto è ora sotto l’attenzione delle forze dell’ordine con la possibilità che la donna aiutata abbia solo finto di stare male per indurre la vittima ad abbandonare per un momento la borsa.