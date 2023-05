"Rallentatori pericolosi in via Cervi"

"I rallentatori di velocità posizionati in via Fratelli Cervi sono molto alti rispetto al normale piano viabile. Sono pericolosi, la segnaletica verticale è riduttiva". Il grido d’allarme viene dall’ex comandante della polizia municipale, Rino Bagli. "Tutte le strade – sottolinea Bagli – vanno classificate in rapporto alla loro capacità a sostenere il volume del traffico. Detto questo, credo che i responsabilità della viabilità del nostro Comune abbiano applicato una esagerata interpretazione delle norme citate. Credo che a buona parte degli automobilisti che transitano da quella importante arteria della zona Cagnona sia capitato di urtare violentemente il fondo della propria automobile, anche transitanto a velocità comunque contenuta, rischiando di danneggiarlo seriamente".

Diametralmente opposto il parere - ovviamente decisivo - dell’assessore alla polizia municipale Cristiano Mauri: "Le uniche lamentele che abbiamo ricevuto a riguardo sono giunte all’inizio di quest’anno, quando dopo l’installazione dei dossi non era ancora pronta la segnaletica. Ricordo che li abbiamo installati perché molti residenti lamentavano ’auto che sfrecciano a razzo’ in quella strada".

"Abbiamo installato attraversamenti pedonali rialzati in via Fratelli Cervi – continua Mauri – tenendo conto del fatto che alla Cagnona, in quella strada, c’è la scuola ’Tre Ponti’, e tantissimi scolari tutti i giorni attraversano la sede stradale, in entrata e in uscita dall’edificio scolastico. Inoltre diversi incidenti in passato si sono verificati sulla via Cervi stessa. La nostra era un’attenzione dovuta". Quanto al rischio di danneggamenti per le auto? "Se qualche automobilista urta il fondo della propria macchina contro i rallentatori – conclude l’assessore – significa che svolgono la loro funzione, facendo appunto rallentare i veicoli. Gran parte dei quali oggi peraltro hanno ammortizzatori in grado di farli superare agevolmente quei dossi, se affrontati a velocità contenuta".

Il codice della strada specifica che i dossi non si possono installare sulle strade principali, per non ostacolare la velocità di ambulanze o mezzi dei vigili del fuoco, qualora siano chiamati a interventire. E parallelamente, anche se per ragioni opposte, non si possono mettere in vie e stradine strette e piccole. Non è il caso di via Cervi.