Rapina con bottiglia in un negozio. Arrestato nordafricano

Attimi di violenza l’altro ieri a Rimini, nei pressi della stazione, dove un 36enne marocchino è entrato in un negozio etnico e ha rubato un cellulare e generi alimentari. Bloccato dal titolare, lo ha aggredito con calci e pugni, causando ferite che hanno richiesto l’intervento del 118. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo ha minacciato i militari con una bottiglia rotta, ma è stato arrestato per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Refurtiva recuperata. Giudicato per direttissima.