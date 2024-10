Rassegna di Halloween, tra satira e paura al cinema Concordia

Il Cinema Concordia si prepara a festeggiare Halloween con i grandi classici restaurati. Tre giornate con altrettanti grandi classici del cinema italiano e internazionale, tre pellicole estremamente differenti tra loro, ma unite da paura e ironia. Il primo appuntamento martedì della prossima settimana per celebrare i 50 anni di Frankenstein Junior, un capolavoro uscito nel 1974 che torna al cinema per la prima volta in 4K. Mercoledì in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il centenario della nascita di Marcello Mastroianni torna sul grande schermo Divorzio all’italiana, film di Pietro Germi, dai toni drammatici, in equilibrio tra commedia e satira. La notte di Halloween, è il momento del brivido con il cult firmato Brian De Palma: Carrie, in lingua originale con sottotitoli italiani e restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna, che ha consacrato la fortuna cinematografica di Stephen King (il quale, spesso critico sulle versioni cinematografiche dei suoi libri, ha sempre amato questo film).