Re Magi in viaggio dal Borgo. Parata in costume per l’Epifania

Il cammino di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre segue la stella cometa e anche quest’anno arriva a Rimini. Il 6 gennaio alle 17 borgo San Giuliano e il centro storico si preparano ad accogliere la seconda edizione di ‘In viaggio con i Re Magi’, l’evento che celebra l’antica tradizione dell’arrivo dei Magi dal Bambin Gesù. Una grande festa che coinvolge più di quattrocento figuranti di diverse nazionalità, quattro cori sparsi per la città e oltre duecento musicisti pronti a riempire di colori e musica le strade. Un appuntamento che guarda alla storia, strizzando l’occhio all’inclusione e al mondo moderno. La rievocazione del viaggio dei Magi è una vera e propria esperienza culturale che unisce le comunità locali a quelle internazionali: all’appuntamento parteciperanno pseiobe oroginarie di Perù, Senegal, Albania, Argentina. Alla presentazione anche il vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi: "Le nostre scuole sono affollate da tanti piccoli Re Magi. L’evento è una fotografia della realtà riminese fatta di tante culture diverse". Spiega Otello Cenci di Made Officina creativa, organizzatrice dell’evento: "I Re Magi arriveranno dal porto canale, sbarcando sul ponte di Tiberio, luogo da cui partirà la processione. Verranno poi accolti nel borgo San Giuliano da letture, canti e dal primo coro. Da qui inizia la processione che arriverà in piazza Cavour dove ad aspettare i figuranti ci sarà il secondo coro e dei musicisti delle comunità straniere di Rimini". Nella piazza su cui affaccia il teatro Galli sarà esposto anche il quadro di Vasari dedicato all’adorazione dei Magi, un omaggio organizzato dall’associazione Corte di Isotta per celebrare i 450 anni dalla morte del pittore e storico dell’arte toscano.

"Il viaggio continua con l’incontro tra i Magi e re Erode, il tutto con un altro coro a fare da sottofondo musicale – continua Cenci -. L’arrivo sarà in Duomo dove ad attendere il corteo ci sarà l’ultimo coro composto dalle cento giovani voci dell’Einstein youth Orchestar and choir, ad accompagnare l’incontro dei tre con la Sacra famiglia". Un’occasione per riscoprire le radici storiche e culturali della città, celebrando il valore della comunità. "’In viaggio con i Re Magi’ è nei cuori dei riminesi – spiega il sindaco Sadegholvaad -. La forza è quella dell’unione tra pubblico e privato in un viaggio tra persone, lingue ed esperienze tutte diverse tra loro, una sintesi dello spirito riminese".

Federico Tommasini