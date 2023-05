Riapre l’ultimo sottopasso Torna transitabile il ponticello

E’ tornato a essere praticabile anche l’ultimo sottopasso carrabile chiuso dopo il maltempo di martedì scorso. Nella giornata di ieri ha aperto l’attraversamento di via San Gallo-Marsala. Non è l’unica novità che si attendeva ieri sul fronte della circolazione. Da quando il Marano si era ingrossato per effetto delle piogge, il ponticello sulla via San Lorenzo era finito sott’acqua. La situazione di emergenza si era protratta fino alle dovute verifiche e pulizie fatte dall’amministrazione comunale. Nella giornata di ieri è tornato a essere transitabile anche il ponticello esaurendo la lista dei punti critici provocati alla rete viaria dal maltempo.

"E’ stato compiuto un lavoro straordinario e in tempi brevissimi, tenendo conto dell’emergenza che abbiamo dovuto affrontare - sottolinea l’assessore a Lavori pubblici e Trasporti Simone Imola -. Già la mattina dopo il nubifragio siamo stati in grado di riaprire i tre principali sottopassi della città. Poi, gradualmente, abbiamo fatto ripartire la circolazione anche in tutti gli altri".

La portata delle piogge e le condizioni generali meteorologiche di martedì scorso sono state affrontate con un lavoro di squadra, sottolinea l’assessore. "L’amministrazione comunale è veramente grata verso tutti coloro che hanno partecipato a compiere questo grande sforzo collettivo: il personale del Comune di Riccione, la Protezione civile, Geat, Hera e tutti gli altri soggetti chiamati a intervenire, in particolare Enel. In diversi casi non è stato sufficiente aspirare acqua e fango ma sono state risolte a tempo record importanti problematiche di natura tecnica".