Riccione Città Solare: un modello di innovazione e sostenibilità energetica

‘Riccione Città Solare’. Si chiama così il progetto lanciato dalla giunta con l’obiettivo di "trasformare la città in un modello di innovazione e consapevolezza, incentivando l’uso di energie rinnovabili, riducendo la povertà energetica e promuovendo la partecipazione attiva della comunità nella transizione ecologica".

Per la sindaca Daniela Angelini "Riccione vuole essere una città pioniera nella transizione energetica, dimostrando un approccio sostenibile e inclusivo possibile e vantaggioso per tutti. Il progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per coniugare tutela ambientale, innovazione tecnologica e benessere sociale. Invitiamo i cittadini e le imprese a unirsi a noi in questo percorso per costruire insieme il futuro della città".

Spiega l’assessore Christian Andruccioli: "Vogliamo non solo ridurre le emissioni di Co2 e abbattere i costi energetici, ma anche creare una rete di collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni".