Ricerche disperate per Maria Cristina

A Montecopiolo si continua a scavare in mezzo alle neve, ma la speranza di ritrovare sana e salva Maria Cristina Ventura è ormai ridotta al lumicino. Ancora nessuna traccia della psichiatra 69enne, originaria del Bolognese ma da tempo trasferita a Montecopiolo, che risulta dispersa da domenica scorsa, quando il figlio l’avrebbe sentita per l’ultima volta al telefono. Ieri è stato il quarto giorno di ricerche condotte dalla macchina dei soccorritori coordinata dalla Prefettura di Rimini e dal comando provinciale dei vigili del fuoco. In campo diverse squadre del 115, oltre a protezione civile, le unità del soccorso alpino dell’Emilia Romagna, carabinieri e militari della guardia di finanza. Da giorni ’intero territorio di Montecopiolo viene sorvolato in lungo e in largo dai droni e dall’elicottero messo a disposizione dalle Fiamme Gialle. In Valmarecchia è arriva anche la squadra cinofila del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna, con cani ‘molecolari’ specializzati nel ritrovamento delle persone scomparse. Le squadre di soccorso si sono concentrate in particolar modo sulla zona di Pezzano, dove si trova il rustico di proprietà di Maria Cristina.

Ieri la zona attorno al casale è stata quasi completamente ripulita dalla neve. Nei giorni scorsi era stata ritrovata anche una delle due auto della 69enne, situata a 350 metri dall’abitazione, quasi interamente coperta dalla coltre bianca. L’altra macchina invece era parcheggiata sotto una tettoia nei pressi del rustico. Il campo base è stato allestito in prossimità del punto in cui si ritiene sia avvenuto l’ultimo avvistamento. L’ipotesi dei soccorritori è che la donna possa essere uscita di casa tra domenica e lunedì, venendo colta da un malore. Ieri, con il calare del sole e l’abbassarsi delle temperature, le ricerche sono state sospese. Riprenderanno oggi, alle prime luci dell’alba.

Maria Cristina abitava da sola a Pezzano in compagno di diverse decine di animali da compagnia, tra cani e cani. Questi ultimi sono già stati presi in carico dal servizio veterinario. Ieri è avvenuto il trasferimento dei cani con il coinvolgimento dell’Enpa, mentre oggi – condizioni meteo permettendo – dovrebbe toccare ai gatti. I vigili del fuoco in queste ore sono intervenuti inoltre nella zona del santuario dell’eremo della Madonna del Faggio, dove sono stati effettuati gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza dopo le abbondanti nevicate.

Lorenzo Muccioli