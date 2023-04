"Ricicliamo l’ex colonia Bertazzoni per ospitare il personale turistico"

"Usiamo l’ex colonia Bertazzoni per offrire alloggi al personale stagionale delle attività turistiche". La proposta arriva dal presidente di Confcommercio, Alfredo Rastelli. Non c’è solo il comparto alberghiero a soffrire la difficoltà di trovare personale. E l’offerta di alloggi potrebbe essere un valore aggiunto per calamitare lavoratori. "L’intero comparto del turismo soffre le problematiche legate a personale. Trovare soluzioni che consentano di far arrivare a Riccione lavoratori da fuori è fondamentale". Attualmente la giunta intende procedere con perizie sulla Bertazzoni per capire che tipo di interventi attuare. "L’amministrazione ha deciso di tenersi l’ex colonia. Sistemandola si avrebbe una struttura ampia, per altro impiegata in passato e strutturata per accogliere grandi numeri. Potrebbe essere una risposta importante. Visto che c’è, perché non usarla, dopo adeguati interventi".