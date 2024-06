Riconferme in vista per due assessori e la vicesindaca

"Per la composizione della giunta non abbiamo ancora parlato. Ci vedremo in questi giorni". Il primo cittadino appena rieletto, Fabrizio Piccioni, lascia con il punto interrogativo, ma alcuni verdetti sono già scritti. Tra i primi quattro candidati di lista più votati alle urne nel fine settimana appena trascorso ci sono Filippo Valentini, Maria Elena Malpassi (Nella foto) e Nicola Schivardi. Tutti e tre sono stati assessori negli ultimi cinque anni rispettivamente allo Sport, al Sociale e Scuola, e all’Ambiente. Per loro la riconferma in giunta appare una pura foamaità. Restano due posti disponibili e qui si vedrà se sindaco e coalizione vorranno dare un segnale di rinnovamento oppure sceglieranno altre strade. Gli assessori uscenti, non candidati alle ultime comunali, erano Marco Ubaldini e Manuela Tonini. Chi li sostituirà è probabile verrà pescato nella lista dei candidati di Scegli Misano. Per il momento Piccioni vuole tenere a freno le fughe in avanti e si limita a dire che "ragionamenti non ne sono stati fatti. Ma vogliamo essere operativi già per fine mese. Al momento non si è parlato del doppio ruolo di assessori e consiglieri". Questo è un altro tema che potrebbe cambiare la composizione del consiglio comunale. Misano, comune al di sotto dei 15mila abitanti, ha regole diverse rispetto ai comuni più grandi. I consiglieri comunali che diventano assessori non hanno l’obbligo di dimettersi da consiglieri. Potrebbero anche rimanere consiglieri votanti per le pratiche che la giunta presenta in consiglio. Se invece decidessero di dimettersi da consiglieri allora si aprirebbero praterie per gli esclusi ed entrerebbero in consiglio figure nuove che avrebbero la possibilità di fare esperienza amministrativa. I non eletti sono: Genni Piobbici, Daniela Sammarini, Giacomo Gamberini, Alberto Para e Prisca Pari.