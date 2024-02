Rimini brinda alla fiera della birra. Locatelli: "Una bella occasione"

Il mondo delle eccellenze birrarie, dei soft drink e del mixology, così come le proposte food per le nuove esperienze di consumo fuori casa, da oggi si ritrovano alla Fiera. Si è infatti aperto ieri Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show, il salone di IEG giunto alla sua nona edizione, che fino a domani animerà il quartiere fieristico riminese in contemporanea con la sesta edizione di BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande e la 13esima edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob. Alla cerimonia di apertura – introdotta dal saluto del presidente di IEG, Maurizio Ermeti – sono intervenuti tra gli altri Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, che successivamente ha incontrato i partecipanti al contest ’Ragazzi Speciali’ all’interno dei Campionati della Cucina Italiana della FIC; il presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti e il sindaco Jamil Sadegholvaad.

Portando il saluto introduttivo, Maurizio Ermeti, ha ricordato che, a meno di un mese dal successo di Sigep, Beer&Food Attraction è la seconda manifestazione del comparto Food&Beverage che va in scena a Rimini da inizio anno. "Due manifestazioni cresciute anche grazie a un territorio vocato da sempre all’ospitalità e ricco di pubblici esercizi, bar, pub e ristoranti in primis, che hanno fatto storia nel mondo horeca. Due straordinari appuntamenti ai quali in questi ultimi mesi abbiamo impresso un forte slancio, promuovendone la crescita e rafforzandone il posizionamento nel comparto Food&Beverage". Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, ha invece sottolineato come l’appuntamento sia: "Una bella occasione. Con i Campionati della cucina italiana, e in particolare il contest ’Ragazzi Speciali’, sono un momento di partecipazione e condivisione molto importante che va esattamente nella direzione che tutti insieme oggi siamo chiamati a promuovere, partendo dalla consapevolezza che ogni persona ha talenti e competenze da valorizzare e da mettere al servizio delle nostre comunità".