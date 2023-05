Rimini, è permesso sognare Ma la formula premia le big

di Donatella Filippi

In sei stagioni non è mai successo. Ma mai dire mai. Completare con una promozione il lunghissimo percorso playoff partendo dalle retrovie è per ora un’impresa impossibile in serie C. Almeno da quando la formula degli spareggi è cambiata. Infatti, dalla stagione 2016-2017 i vertici della Lega Pro hanno ’allargato’ il cerchio ammettendo agli spareggi fino alla decima classificata. E rendendo i playoff certamente più interessanti, ma anche interminabili. Formula che nelle sei precedenti ’edizioni’ ha sempre, o quasi, premiato le big. Solo il Cosenza, nella stagione 2017-2018, partendo da quinta in classifica, è riuscito a compiere una vera e propria scalata passando turni su turni e battendo in finale (allora in gara unica) il Siena. Ma andiamo con ordine. Al debutto, quindi nella primavera del 2017, a salire in serie B fu il Parma.

Un successo ottenuto grazie alla vittoria in finale sull’Alessandria. Quindi, a confronto c’erano la seconda classificata del girone B, il Parma e la seconda del girone A, l’Alessandria che aveva chiuso al secondo posto, ma con gli stessi punti ottenuti dalla Cremonese promossa subito solo grazie agli scontri diretti. Insomma, seconda contro seconda. L’anno successivo, abbiamo già detto del Cosenza che da quinta ha battuto in finale quel Siena che nel girone A aveva chiuso al secondo posto, alle spalle del Livorno. Da terzo in classifica, qui siamo alla stagione 2018-2019, la cadetteria l’ha conquistata via spareggi il Pisa battendo la Triestina (seconda classificata del girone B) solo dopo i calci di rigore con la formula cambiata, e diventata come quella attuale, con semifinali e finale non più in gara unica. L’anno successivo fu quello del Covid, che a Rimini ricordano bene con quella retrocessione ‘per virus’ che ancora pesa. Raggiunsero la finale playoff la Reggiana e il Bari, rispettivamente seconde classificate dei gironi B e C. Vinsero gli emiliani. Nella stagione 2020-2021 stessa storia. In finale ci arrivarono altre due ’seconde’: il Padova e l’Alessandria con i ’grigi’, alla fine, a conquistare la B. Padova che anche la scorsa stagione conquistò la finale da seconda in classifica, battuta dal Palermo che nel girone C aveva chiuso terzo.