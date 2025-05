Rimini è pronta a tuffarsi in un Mare di libri

Rimini si preparara a fare il bagno tra un ’Mare di libri’. Torna in Riviera il festival dedicato ai ragazzi che leggono e quest’anno spegne diciotto candeline. Appuntamento dal 13 al 15 giugno per le vie del centro storico, nei luoghi della cultura di Rimini. Presentazioni di libri, firma copie, proiezioni e tanto altro, insieme a ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo dell’editoria. Tra gli ospiti che festeggeranno la maggiore età di ’Mare di libri’ sono attesi la giornalista e autrice Francesca Mannocchi, ma anche Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio e autore del libro ’Cara Giulia’; ma anche la scrittrice Ellen Stromberg e non solo. Il programma completo con ospiti ed eventi verrà reso noto nei prossimi giorni. "Il diciotto è un numero particolare e soprattutto un grande traguardo – dice la presidente del festival Alice Bigli –. ’Mare di libri’ torna con la sua tradizionale forma di tre giorni di eventi nel centro di Rimini, costruiti da un centinaio di ragazzi che prima di tutto allestiscono un evento per loro stessi, veri amanti della lettura. Per questo l’appuntamento diventa un vero e proprio punto di ritrovo in cui molti editori scelgono di lanciare le presentazioni di opere in uscita".

Si parte venerdì 13 con l’evento di apertura dedicato all’attualità e quest’anno sul palco ci sarà Francesca Mannocchi. "Una voce che abbiamo scelto non solo perché autorevole, ma soprattutto perché in grado di comunicare in maniera chiara con ragazzi giovani", spiega Alice Bigli. Il giorno dopo invece, sabato 14, andrà in scena la festa per i diciotto anni della rassega nella sala Ressi del teatro Galli. Poi ancora reading musicali, le proiezioni di film alla Corte degli Agostiniani e domenica l’incontro con Gino Cecchettin per un dialogo tra i ragazzi e il padre di Giulia Cecchettin, autore di un libro sulla storia della figlia. Spazio anche alla 12esima edizione del Premio Mare di libri, il riconoscimento che da voce ai ragazzi che divisi in dieci gruppi di letture decreteranno i vincitori tra i 5 romanzi e i 3 graphic novel finalisti.

Dai romanzi al giornalismo, nei tre giorni di appuntamenti ’Mare di libri’ avrà anche il suo personale quotidiano: l’’Eco del mare’, il giornale fatto dai ragazzi per raccontare il festival. "’Mare di libri’ arriva in maniera meravigliosa alla maggiore età – dice l’assessore Michele Lari –. il mio augurio è che esperienze come queste, nate da un sogno, trovino il loro spazio. Abbiamo il dovere di dare ai ragazzi la possibilità di immaginare il futuro, ampliare le loro possibilità , facendoli diventare primi attori della rivoluzione culturale della città"

Federico Tommasini